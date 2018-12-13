2018-12-13T14:02:04+03:00
Умные вещи

В Новосибирске обсудили ключевые проблемы информационной безопасности

12 декабря 2018 года в Новосибирске прошла региональная конференция «Будни информационной безопасности» (БИБ-2018), посвященная ключевым проблемам российской отрасли ИБ.
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Главной темой обсуждения форума стала защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).Главной темой обсуждения форума стала защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
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Мероприятие было организовано компанией ИнфоТеКС, ведущим российским разработчиком и производителем высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Главной темой обсуждения форума стала защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Новосибирская конференция стала 12-м, финальным мероприятием цикла «Будни информационной безопасности» 2018 года. Мероприятия БИБ-2018 также проходили в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Волгограде, Саратове, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.

Заместитель генерального директора компании ИнфоТеКС Дмитрий Гусев.

Заместитель генерального директора компании ИнфоТеКС Дмитрий Гусев.

- Из года в год количество участников растет - в этом году конференции посетили более 1000 человек, - комментирует заместитель генерального директора компании ИнфоТеКС Дмитрий Гусев.

В новом, 2019 году 1-я конференция цикла «Будни информационной безопасности» пройдет 30 января в Грозном (Чеченская республика).

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