В Новосибирске обсудили ключевые проблемы информационной безопасности
Мероприятие было организовано компанией ИнфоТеКС, ведущим российским разработчиком и производителем высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Главной темой обсуждения форума стала защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Новосибирская конференция стала 12-м, финальным мероприятием цикла «Будни информационной безопасности» 2018 года. Мероприятия БИБ-2018 также проходили в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Волгограде, Саратове, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.
Заместитель генерального директора компании ИнфоТеКС Дмитрий Гусев.
- Из года в год количество участников растет - в этом году конференции посетили более 1000 человек, - комментирует заместитель генерального директора компании ИнфоТеКС Дмитрий Гусев.
В новом, 2019 году 1-я конференция цикла «Будни информационной безопасности» пройдет 30 января в Грозном (Чеченская республика).