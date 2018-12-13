2018-12-13T12:02:09+03:00
Происшествия

Находчивый грабитель: сибиряк забрал из кассы деньги, угрожая продавцу трубкой от пылесоса

Мужчина в маске с прорезями для глаз вооружился трубкой от пылесоса и пошел грабить магазин
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина пошел на "дело", вооружившись трубкой от пылесоса. Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.Мужчина пошел на "дело", вооружившись трубкой от пылесоса. Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.
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В Татарске Новосибирской области полицейские задержали местного жителя, совершившего дерзкое ограбление.

— Инцидент произошел 11 декабря в 23:00 в городе Татарске в Новосибирской области. В магазин по улице Ленина зашел мужчина в маске с прорезями для глаз, и угрожая продавцу похожим на ружье предметом, завернутым в материю, забрал из кассы 10 тысяч рублей, после чего скрылся с добычей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Было возбуждено уголовное дело статье — грабеж. Позже полицейским удалось установить преступника, им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

— Во время ограбления он находился в нетрезвом состоянии, а предметом, похожим на ружье, которым он угрожал продавцу, оказалась трубка от пылесоса, — добавили в полиции. — В настоящее время мужчина находится под стражей.

Полицейские нашли у него часть похищенных денег- около 5 тысяч рублей. Проводится дальнейшее расследование.

Ограбление с трубкой от пылесоса..

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