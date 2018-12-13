Опасность на дороге: под Новосибирском водитель «Приоры» сбил женщину
В Ордынском районе в ДТП погибла женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода
Женщина переходила дорогу вне "зебры" и её сбила "Приора".Фото: "КП" Архив
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Смертельная авария случилась сегодня утром, 13 декабря в Ордынском районе Новосибирской области.
— В четверг, 13 декабря в 8:15 утра водитель за рулем «Лада Приора», ехавший по дороге К-17Р со стороны районного поселка Ордынский в сторону Новосибирска на 273 км сбил женщину. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — В результате наезда 54-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
Сейчас по ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии.