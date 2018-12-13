2018-12-13T11:33:32+03:00
Происшествия

Опасность на дороге: под Новосибирском водитель «Приоры» сбил женщину

В Ордынском районе в ДТП погибла женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Женщина переходила дорогу вне "зебры" и её сбила "Приора".Женщина переходила дорогу вне "зебры" и её сбила "Приора".Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Смертельная авария случилась сегодня утром, 13 декабря в Ордынском районе Новосибирской области.

— В четверг, 13 декабря в 8:15 утра водитель за рулем «Лада Приора», ехавший по дороге К-17Р со стороны районного поселка Ордынский в сторону Новосибирска на 273 км сбил женщину. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — В результате наезда 54-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Сейчас по ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Находчивый грабитель: сибиряк забрал из кассы деньги, угрожая продавцу трубкой от пылесоса
«Все игры пройдут в Новосибирске»: Травников ответил о возможном участии Омска в проведении Чемпионата по хоккею
Драка возле бара: экс-полицейский заплатит миллион рублей парню, которого сделал инвалидом
«Песня, уже играющая из любого места»: новосибирский видеоблогер взорвал интернет пародией на скандального Шнура
Нежданная гостья: во двор детского сада в Дзержинском районе забрела лисица
Бунт на стройке: в Бердске рабочие угрожали поджечь школу
Присылали похоронные венки и угрожали облить кислотой: в Новосибирске коллекторская фирма жестко «выбивала» деньги с должников
Взял на таран: пьяный водитель «Хендая» снес ограждение возле банка в Железнодорожном районе
Погода на день в Новосибирске: 13 декабря будет небольшой снег
«Доча явно затмила вас»: звезда тверка показала, как танцует ее ребенок
«Утащила тушку, ковыляя на протезе»: история ночного происшествия с хитрым пернатым питомцем
«Банда отморозков»: новосибирцы встретили в метро толпу Дед Морозов
В Ленинском районе пропал пожилой мужчина: недавно переехал в Новосибирск и страдает провалами в памяти
Нарушая запреты: бизнесмены добыли золота в новосибирском заказнике на 270 миллионов рублей
Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей