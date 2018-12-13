2018-12-13T11:43:02+03:00
Общество

«Все игры пройдут в Новосибирске»: Травников ответил о возможном участии Омска в проведении Чемпионата по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой будет в Новосибирске в 2023 году, но вокруг него уже идут жаркие споры
Надежда ЯРКОВА
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Губернатор не против разделить площадку по проведению МЧ по хоккею с Омском.Губернатор не против разделить площадку по проведению МЧ по хоккею с Омском.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил о возможном присоединении Омска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Информация об этом появилась вчера со ссылкой на губернатора Омской области Александра Буркова, который заявил о возможном участии Омска в молодежном чемпионате мира по хоккею 2023 года.

— Пока мы ориентируемся на официальную информацию, которая у нас есть, о том, что все игры чемпионата пройдут в Новосибирске. Что касается информации об участии Омска, если эта инициатива продвигается чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске, и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать,- отметил Травников, уточнив, что принцип: «У соседа корова сдохла, значит у нас праздник» — неприемлем для сибиряков.

Губернатор добавил, что если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы омичей, то пусть так и будет.

Напомним, официальное подтверждение об участии Новосибирска в ЧМ пришло из Международной федерации хоккея (IIHF) 30 мая Владимиру Третьяку, который возглавляет российскую федерацию этого вида спорта. К чемпионату в городе планируют построить новый ЛДС, который расположится в окрестностях метро «Спортивная» в микрорайоне Горский. Также запланированы работы по обустройству набережной и ремонту существующей хоккейной площадки — здания ЛДС «Сибирь».

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