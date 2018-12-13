Драка возле бара: экс-полицейский заплатит миллион рублей парню, которого сделал инвалидом

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-13T09:57:30+03:00

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Инцидент произошел 26 августа 2017 года, когда Желиба находился в баре «Арена» на улице Крылова, 31. Между ним и мужчиной, который также отдыхал в баре, случился конфликт из-за девушки. Охрана в баре попросила всех участников конфликта покинуть помещение.

— Выйдя из бара, потерпевший со своим другом перешел через дорогу, но в это время Желиба увидел их, отдал своему товарищу телефон и часы, догнал их и возле дома на Крылова 34/1 неожиданно ударил рукой в лицо друга потерпевшего. От удара у него случился кровоподтек и кровоизлияние в белочную оболочку левого глаза, а также остались ссадины на лице. Левой рукой он ударил в лицо самого потерпевшего, которому позже поставили диагноз- закрытые линейные переломы костей лицевого черепа. От таких ударов оба парня упали, и один при этом ударился головой об асфальт, получив закрытую черепно-мозговая травму в виде ушиба головного мозга тяжелой степени. Ему присвоена 1 группа инвалидности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В суде Желиба пояснил, что потерпевший, переходя дорогу, оскорбил его. Поэтому он догнал «обидчика», чтобы поговорить с ним, а телесные повреждения причинил по неосторожности. Однако очевидцы произошедшего, участники конфликта, сотрудники и посетители бара «Арена» опровергли версию осужденного.

— В качестве отягчающего ответственность обстоятельства суд признал и то, что Желиба являлся на тот момент сотрудником полиции, — отметили в прокуратуре.

Суд признал Желибу виновным по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и приговорил его к 6 годам в исправительной колонии общего режима. Также Желиба лишен специального звания «младший сержант».

— Помимо этого суд взыскал с осужденного моральный вред в 1 миллион рублей, — добавили в ведомстве. — Приговор в законную силу не вступил.