«Песня, уже играющая из любого места»: новосибирский видеоблогер взорвал интернет пародией на скандального Шнура

13 Дек. 09:08 2018-12-13T09:08:16+03:00

Видео почти за сутки посмотрели более миллиона человек. Стоп-кадр с видео youtube.com канал Satyr.

Видео, появившееся в сети 12 декабря, уже набрало более 1 миллиона просмотров и собрало более 8,5 тысяч комментариев

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Новосибирский актер и видеоблогер Илья Шабельников, известный как Satyr, снял клип-пародию на скандальную группировку «Ленинград».

Новое видео, которое появилось на канале Satyr на YouTube, набрало за сутки больше одного миллиона просмотров. Это клип-пародия на творчество Сергея Шнурова и его группировки «Ленинград». Видео было снято в Новосибирске с участием местных театральных актеров, таких как Павел Поляков, Егор Овечкин и других. Сам Илья Шабельников исполнил и роль Шнура и Вовика — забитого, скромного парня, живущего с мамой. Также в клипе очень похоже сыграл рэпера ST, который активно сотрудничает с группой «Ленинград» и принимает участие в их гастрольных турах, новосибирский актер Георгий Болонев. Текст песни также в стиле Шнурова, в ней много нецензурных слов, как и во всем клипе.

Видео набрало и более 8,5 тысяч комментариев.

— Как ты это делаешь!?!!?!? Бравоооооо, — пишут сибиряки.

Илья Шабельников — Satyr (Сатир) — актер, видеоблогер из Новосибирска. С 2008 года начал профессионально заниматься актерским ремеслом. Около 5 лет проработал в молодежном театре, после которого перешел в труппу драматической сцены «Красный Факел». Со второй половины 2017-го на YouTube выпускает пародии на известных интернет-деятелей. В его коллекции есть пародии на программы «Вечерний Ургант», «Стопхам» и «+100500», а также знаменитостей и певцов, например, на Егора Крида, Элджея и Дружко.