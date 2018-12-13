Нежданная гостья: во двор детского сада в Дзержинском районе забрела лисица

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-13T09:12:56+03:00

Во двор детского сада в Дзержинском районе забрела лиса. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".

Лесную гостью снял на видео очевидец из окна соседнего с детским садом дома

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Необычную гостью заметили во дворе детского сада в Новосибирске. Хорошо, что во время появления лисицы на территории не было вышедших на прогулку детей.

— Лиса бегает на территории детского сада на улице Чкалова, 70 в Дзержинском районе. Надеемся, что дети не пострадают, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Видео не оставило равнодушным сибиряков, которые принялись гадать о причинах появления хищницы в городе. Вот что комментаторы думают об этом:

— Не в тот курятник забралась, — пишет один.

— Возможно и домашняя, удрала от владельца. У нас же сейчас «модно» иметь подобных зверюшек...,- предполагает второй.

— Надеюсь лиса не пострадает от детей,- добавляет третий.

— В наше время стоит опасаться больше детей, чем лис,- отмечает четвертый.

— Колобка ищет, — шутит пятый.

Добавим, что это не первый случай, когда лисиц находят в городе. В феврале этого года хищница сама пришла к порогу школы. Оказалось, что лиса прихрамывала на одну лапу, тогда её взяли выхаживать новосибирские волонтеры.