Бунт на стройке: в Бердске рабочие угрожали поджечь школу

СЕГОДНЯ 07:02 2018-12-13T07:02:16+03:00

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В среду вечером, 12 декабря двое работников угрожали поджечь строящуюся школу в Бердске: полиция доставила дебоширов в участок для разбирательств.

— В микрорайоне Южный в Бердске на стройке новой школы двое мужчин высказывали намерения о том, что хотят навредить строительству. Они были доставлены в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются причины данного происшествия, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Они пришли на место стройки школы с бутылкой из-под водки, в которую была налита зажигательная смесь и требовали свою заплату. В момент задержания оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.