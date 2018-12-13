2018-12-13T07:02:16+03:00
Общество

Бунт на стройке: в Бердске рабочие угрожали поджечь школу

Инцидент произошел в среду вечером, 12 декабря в Бердске Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Инцидент случился на стройке школы в Бердске.Инцидент случился на стройке школы в Бердске.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В среду вечером, 12 декабря двое работников угрожали поджечь строящуюся школу в Бердске: полиция доставила дебоширов в участок для разбирательств.

— В микрорайоне Южный в Бердске на стройке новой школы двое мужчин высказывали намерения о том, что хотят навредить строительству. Они были доставлены в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются причины данного происшествия, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Они пришли на место стройки школы с бутылкой из-под водки, в которую была налита зажигательная смесь и требовали свою заплату. В момент задержания оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

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