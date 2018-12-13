2018-12-13T05:59:56+03:00
Происшествия

Присылали похоронные венки и угрожали облить кислотой: в Новосибирске коллекторская фирма жестко «выбивала» деньги с должников

В Новосибирске полиция задержала группу, работавшую под видом коллекторского агентства
Надежда ЯРКОВА
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Коллекторская фирма выбивала деньги с должников, разбивая окна и присылая венки.Коллекторская фирма выбивала деньги с должников, разбивая окна и присылая венки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Четверо жителей Новосибирска в возрасте от 24 до 39 лет подозреваются в серии вымогательств денег с должников. Все участники группы ранее привлекались к уголовной ответственности.

— Они работали под видом коллекторского агентства. Клиентов искали, распространяя свои визитные карточки. При получении заявки от заказчика они постоянно названивали должникам, в настойчивой форме требуя возврата ему денег, угрожая уничтожением имущества и причинением вреда здоровью должникам и их родственникам. Помимо этого, они отправляли должникам похоронные венки и разбивали окна в квартирах и стекла автомобилей, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так стало известно, что одного из неплатильщиков мужчины вывезли в лес. Там, угрожая физическим насилием, требовали вернуть долг. Другой новосибирец, испугавшись угроз, продал квартиру и отдал 950 тысяч рублей, чтобы погасить долг за своего сына. Бывшей жене другого должника они угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тысяч рублей, а еще одной женщине обещали облить лицо кислотой.

— Во время обыска в «офисе», который подозреваемые снимали в аренду, а также у них дома оперативники нашли планшеты, ноутбуки, телефоны, банковские карты, ножи, папки с клиентскими досье, бинокль, респираторные маски, печати, долговые расписки, записи номеров телефонов круглосуточной доставки похоронных венков, рекламные визитные карточки «Верну долг», а также системный блок с непрерывным автодозвоном, — добавила Ирина Волк.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Трое подозреваемых сейчас находятся под стражей, четвертому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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