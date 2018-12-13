2018-12-13T04:28:40+03:00
Происшествия

Взял на таран: пьяный водитель «Хендая» снес ограждение возле банка в Железнодорожном районе

Как выяснилось, устроивший ДТП водитель оказался пьяным за рулем
Надежда ЯРКОВА
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Виновник ДТП оказался пьяным. Фото: МВД по Новосибирской области.Виновник ДТП оказался пьяным. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Днем в среду, 12 декабря водитель за рулем Hyundai Matrix устроил ДТП в Железнодорожном районе Новосибирска.

— 12 декабря около 13:00 на улице Челюскинцев 64-летний водитель за рулем «Хендай Матрикс», ехавший в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», поворачивая на улицу Салтыкова-Щедрина не справился с управлением, машину выбросило с дороги, и она протаранила ограждение, а затем заехала на территорию банка, — рассказали в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы выяснили, что устроивший ДТП водитель «Хендая» находился в нетрезвом состоянии.

— В аварии никто из людей не пострадал, — отметили в ведомстве. — В отношении виновника ДТП полицейские составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Водитель снес ограждение у банка в Железнодорожном районе. Фото: МВД по Новосибирской области.

Водитель снес ограждение у банка в Железнодорожном районе. Фото: МВД по Новосибирской области.

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