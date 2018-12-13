2018-12-13T03:51:15+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 13 декабря будет небольшой снег

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 13 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет 8 градусов мороза.Сегодня в городе будет 8 градусов мороза.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе и по области возможен небольшой снег.

— В четверг, 13 декабря будет переменная облачность, временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 8-10 градусов, ночью будет холоднее, до минус 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, при прояснениях туманы, изморозь. На дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 7-12 градусов, местами морозы достигнут минус 18 градусов. Ночная температура будет около минус 13-18 градусов, при прояснениях возможно понижение до минус 28 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня небольшой снег. Температура днем будет минус 8 градусов, ночью опустится до минус 15 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится, сильных морозов не ожидается.

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