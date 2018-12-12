2018-12-12T20:30:42+03:00
Общество

«Доча явно затмила вас»: звезда тверка показала, как танцует ее ребенок

Елена Яткина выложила видео с маленькой Олесей в Инстаграме
Татьяна СОЛОВОВА
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Этот кадр снимал супруг Елены, который поддерживает ее во всем. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Этот кадр снимал супруг Елены, который поддерживает ее во всем. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Новосибирская танцовщица Елена Яткина вместе с мужем и двухлетней дочкой отправилась в Москву, чтобы поставить номер с участницей шоу «Танцы» на ТНТ. На репетициях вместе со знаменитой мамой была и маленькая Олеся. Девочка с удовольствием старалась повторить движения звезды тверка, и эти кадры успел записать на видео ее папа.

- Лесю все полюбили: они замечательно общались с Юви, для которой я ставила номер, - улыбается Елена. - Дочка, конечно, пока по-детски все повторяет, но если она через год захочет тверкать, я ее научу.

- Как думаете, вообще со скольки лет нужно учить тверкать?

- У нас в студии возрастное ограничение для таких танцев – старше 16 лет. Но если не перебарщивать с откровенными движениями, то, на мой взгляд, учиться тверкать можно в более раннем возрасте с разрешения родителей , - уверена Елена.

Видео Елены Яткиной с ее дочкой покорило Инстаграм и подписчиков сибирячки.

- Малышка просто огонь! Как же круто, когда они с детства привыкают к хорошим привычкам: танцы, спорт, - пишут одни.

- Доча явно затмила вас! Прекрасное трио, - обращаются к Елене другие.

- Крутое видео, девочка прям поймала манеру исполнения, - уверены третьи.

- Вам далеко до уровня красотки, танцующей в центре, - шутят четвертые.

- Такая большая уже малышка, вся в маму, - умиляются пятые.

- Солистка огонь, какая грация. взрослым до неё плясать и плясать, - хвалят девочку шестые.

- Это танец звезды Леси и ее подтанцовки, - юморят седьмые. - Конечно, маленькая конфетка вас затмила.

Звезда тверка показала, как танцует ее 2-летняя дочь.Видео: https://www.instagram.com/fraules/.

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