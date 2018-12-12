«Утащила тушку, ковыляя на протезе»: история ночного происшествия с хитрым пернатым питомцем

12 Дек. 15:45 2018-12-12T15:45:44+03:00

Гром уже несколько лет живет у людей. Фото: ЦРДЖ

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Сокол Гром живет у людей уже несколько лет. Птица потеряла лапку и крыло, и стала первым соколом в России, которому установили протез. Естественно, жить в дикой природе пернатая уже не может, но она быстро приспособилась к домашним условиям.

Ее хозяйка Дарья — волонтер Центра реабилитации диких животных рассказала о забавном ночном происшествии с ее подопечной. Дело было в час ночи, когда девушка резала на полу в ванной корм для птиц — мышей.

— Слышу грохот в коридоре. Цок-цок. Моя одноногая разбойница идет по кафелю. Поворачиваю голову — стоит в проеме двери. Сфотографировала, пишу текст перед отправкой. Гром внимательно на меня смотрела, аккуратно подбираясь к доске, — описывает ситуацию Дарья.

Гром самой настоящей молнией схватила тушку. Да так быстро, что хозяйка и опомниться не успела.

— И ковыляя на своих 1,5 валит за горизонт. Остановилась. Оглянулась через плечо и с победой в глазах схватила мясо. Гром «гарцевала» по полу, размазывая кровь (с тушки), — рассказывает о проделках птицы Дарья.

Хозяйке пришлось ночью прибираться в квартире.