2018-12-12T12:12:57+03:00
Общество

«Банда отморозков»: новосибирцы встретили в метро толпу Дед Морозов

Пассажиры новосибирского метро стали свидетелями нашествия Дед Морозов
Надежда ЯРКОВА
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В метро новосибирцы встретили толпу Дед Морозов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".В метро новосибирцы встретили толпу Дед Морозов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Фото группы мужчин с одинаковыми бородами и в одинаковой одежде появилось в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях «Вконтакте». По всей видимости, в новосибирском метро случилось нашествие Дед Морозов.

Видимо, новосибирские Дед Морозы настолько ленивые, что вместо саней предпочитают передвигаться по городу на метро.

Фото вызвало бурю эмоций у сибиряков, которые уже находятся в ожидании чуда. Дед Морозы взбудоражили не только пассажиров метро, но и пользователей соцсетей, вот что они пишут по поводу такой толпы «дедов»:

— Я знал, что они существуют, мама не врала, — радуется первый.

— Наверное, на корпоратив едут, — размышляет второй.

— Что-то рановато они прибыли,- отмечает третий.

— Банда отморозков, — добавляет четвертый.

— Это банда в костюме Деда Мороза, — предполагает пятый.

— Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты,

Новые станции метро нам пророй лопатой, — креативит в стихах шестой.

Дед Морозы подняли настроение новосибирцев своим видом. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Дед Морозы подняли настроение новосибирцев своим видом. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

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