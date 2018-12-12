«Банда отморозков»: новосибирцы встретили в метро толпу Дед Морозов
Фото группы мужчин с одинаковыми бородами и в одинаковой одежде появилось в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях «Вконтакте». По всей видимости, в новосибирском метро случилось нашествие Дед Морозов.
Видимо, новосибирские Дед Морозы настолько ленивые, что вместо саней предпочитают передвигаться по городу на метро.
Фото вызвало бурю эмоций у сибиряков, которые уже находятся в ожидании чуда. Дед Морозы взбудоражили не только пассажиров метро, но и пользователей соцсетей, вот что они пишут по поводу такой толпы «дедов»:
— Я знал, что они существуют, мама не врала, — радуется первый.
— Наверное, на корпоратив едут, — размышляет второй.
— Что-то рановато они прибыли,- отмечает третий.
— Банда отморозков, — добавляет четвертый.
— Это банда в костюме Деда Мороза, — предполагает пятый.
— Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты,
Новые станции метро нам пророй лопатой, — креативит в стихах шестой.
Дед Морозы подняли настроение новосибирцев своим видом. Фото: "Инцидент.Новосибирск".