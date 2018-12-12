2018-12-12T11:37:36+03:00
Общество

В Ленинском районе пропал пожилой мужчина: недавно переехал в Новосибирск и страдает провалами в памяти

Пропавший мужчина курит синий «Честер»
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина пропал в Ленинском районе Новосибирска. Фото: "Лиза Алерт".Мужчина пропал в Ленинском районе Новосибирска. Фото: "Лиза Алерт".
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках пропавшего 68-летнего Виталия Афанасьевича Зайкова. Он ушел из квартиры в одном из домов на улице Ватутина. В последний раз его видели во вторник, 11 декабря.

— Дедушка страдает провалами в памяти, вероятно, дезориентирован. Три недели назад он переехал в Новосибирск из Белово Кемеровской области, — добавила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Приметы: рост пропавшего мужчины 170, телосложение средне-плотное, короткие седые волосы, в день пропажи был одет в черную дубленку, черные джинсы и черные ботинки, шапка типа кепки с коротким козырьком.

— Он носит усы, и может быть без очков. Также он курит синий «Честер», — говорится в ориентировке. — Раньше дедушка не пропадал.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем пенсионере, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

Пропавший мужчина переехал в Новосибирск всего три недели назад. Фото: "Лиза Алерт".

Пропавший мужчина переехал в Новосибирск всего три недели назад. Фото: "Лиза Алерт".

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