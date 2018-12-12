Нарушая запреты: бизнесмены добыли золота в новосибирском заказнике на 270 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-12T11:09:00+03:00

Новосибирские бизнесмены попались на незаконной добыче золота в заказнике, и теперь их ждет суд

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В Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела о незаконной добыче золота и древесины на территории природного заказника.

— Следствие выяснило, что промышленная компания занималась добычей россыпного золота в Маслянинском и Тогучинском районах Новосибирской области, в том числе — в природном заказнике, на территории которого добыча полезных ископаемых запрещена. При этом в заказнике незаконно вырубали деревья, проводя работы по добыче золота, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Согласно данным УФСБ России по Новосибирской области, в 2014-2015 годах в заказнике вырубили более 3,7 тысяч кубометров леса, часть из которого была продана. Ущерб был оценен в 97,8 миллионов рублей. Также в заказнике было добыто 199 кг золота, которое также позже было продано. Выручка с его продажи составила 274 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Ущерб от уничтожения почв на территории заказника составил 139 миллионов рублей.

В целях компенсации, на имущество обвиняемых на сумму более 75 миллионов рублей был наложен арест. Помимо этого была арестована проданная ими коммерческой организации партия золота стоимостью более 274 миллионов рублей.

— Руководителям промышленной компании предъявлены множественные обвинения: в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, незаконной рубке леса, незаконном обороте драгоценных металлов, присвоении или растрате, а также отмывании имущества, приобретенного в результате совершения преступления, — добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.