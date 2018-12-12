2018-12-12T10:08:30+03:00
Общество

Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным

Жительница Оби с четырьмя детьми, после обращения к Владимиру Путину во время визита в Новосибирск, получила квартиру
Надежда ЯРКОВА
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Многодетная мама живет с детьми на съемной квартире. Фото: личный архив.Многодетная мама живет с детьми на съемной квартире. Фото: личный архив.
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Антонида Сидорова из новосибирского город Обь, которая воспитывает четверых детей: 11-летнюю дочку Диану, 9-летнего сына Женю, 3-летнюю дочку Элю и годовалого Максима, была вынуждена жить с детьми на съемной квартире.

Ипотеку взять у многодетной мамы не получилось: она только вышла из декрета, неофициально подрабатывает риелтором в агентстве недвижимости. Поэтому сибирячка сняла для себя и детей жилье.

— Это двухкомнатная квартира, переделанная в трешку: комнатки маленькие, но у детей есть свои спальные места, — рассказала о своих жилищных условиях Антонида . — Платить за нее помогают мои родные.

При этом сибирячка официально числилась в очереди на жилье, поскольку ее семью признали малоимущей.

28 августа 2018 года многодетная мама узнала, что в город открывать новую школу приезжает Владимир Путин. Она оставила детей у мамы и поехала на встречу. По ее просьбе президент попросил разобраться главу региона Андрея Травникова.

— В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, жительнице города Оби Новосибирской области Сидоровой Антониде Михайловне оказана государственная поддержка на приобретение жилого помещения, — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. — Жилое помещение приобретено в октябре текущего года.

Более точные данные о квартире в правительстве не уточнили, сославшись на то, что такая информация содержит персональные данные.

Во время визита Путина в Новосибирск женщина попросила помочь ей с жильем. Фото: Алина БИТЫГИНА/https://vk.com/ob.gorod

Во время визита Путина в Новосибирск женщина попросила помочь ей с жильем. Фото: Алина БИТЫГИНА/https://vk.com/ob.gorod

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