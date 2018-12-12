2018-12-12T09:35:13+03:00
Общество

Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей

Сегодня утром судебные приставы опечатали крупные торговые центры в Советском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Приставы временно остановили работу двух крупных ТЦ в Академе. Фото: Ерлан Байжанов.Приставы временно остановили работу двух крупных ТЦ в Академе. Фото: Ерлан Байжанов.
Изменить размер текста:

В среду, 12 декабря, работники и посетители двух крупных торговых центров в Академгородке не смогли попасть внутрь, поскольку они оказались опечатаны приставами.

— Сегодня утром судебные приставы и сотрудники прокуратуры опечатали два торговых центра. Работа приостановлена в торговом комплексе «Быстромолл» и главном торговом центре Академгородка на улице Ильича, 6, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что торговые центры закрыли за нарушение требований пожарной безопасности.

Торговые центры опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности. Фото: Ерлан Байжанов.

Торговые центры опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности. Фото: Ерлан Байжанов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Под Новосибирском из-за хозяйства с коровами устроили разборки в духе 90-х: бандиты на «Лексусах» угрожают работникам
«От улыбки хмурый день светлей»: новосибирцы подняли настроение пассажирам метро детскими песенками о дружбе и свободе
В плену огня: из горящей квартиры на пятом этаже пожарные спасли женщину с ребенком
Утром каток будет: в селе под Новосибирском улицы оказались затоплены желтой водой
Погода на день в Новосибирске: 12 декабря будет минус 7 и дымка
Богиня танцев: девушка сняла откровенное новогоднее видео
Пылающая эстафета: новосибирская сноубордистка съехала с горящим факелом с горы
ЛДС начнут с весны: в правительстве подтвердили финансирование площадки
Презент от президента: хранивший 50 лет золотую зажигалку от Шарля де Голля гаишник подарит ее музею
«Люди замерзают»: более 100 домов в коттеджном поселке в Заельцовском районе остались на 15 часов без тепла и света
Побриться приспичило: экс-полицейский попался на краже бритвенного станка в магазине
То ли канализация, то ли вода: на месте снесенного дома в Центральном районе из-под льда забил гейзер
Родники «встали»: дорожная авария серьезно блокировала выезд с микрорайона в город
Набросился с железным прутом: буйный сибиряк пойдет под суд за угрозы приставам
Закупиться на 4 тысячи: стала известна цена продуктовой корзины новосибирцев
Дважды за год: в Новосибирской области повысят плату за тепло
Погода на день в Новосибирске: 11 декабря потеплеет до минус 9 градусов
Астролог рассказала, можно ли в год Свиньи готовить свинину
«Богини тверка»: сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе
Мэр Новосибирска пригласил незнакомку на хоккей