Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей

12 Дек. 09:35 2018-12-12T09:35:13+03:00

Приставы временно остановили работу двух крупных ТЦ в Академе. Фото: Ерлан Байжанов.

Сегодня утром судебные приставы опечатали крупные торговые центры в Советском районе

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В среду, 12 декабря, работники и посетители двух крупных торговых центров в Академгородке не смогли попасть внутрь, поскольку они оказались опечатаны приставами.

— Сегодня утром судебные приставы и сотрудники прокуратуры опечатали два торговых центра. Работа приостановлена в торговом комплексе «Быстромолл» и главном торговом центре Академгородка на улице Ильича, 6, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что торговые центры закрыли за нарушение требований пожарной безопасности.