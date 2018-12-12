2018-12-12T06:14:18+03:00
Общество

«От улыбки хмурый день светлей»: новосибирцы подняли настроение пассажирам метро детскими песенками о дружбе и свободе

Несколько молодых парней устроили флешмоб в новосибирском метро: несколько часов они ездили в вагоне и пели песни
Надежда ЯРКОВА
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Молодые парни пели песни в метро, поднимая пасссажирам настроение, несколько часов.Молодые парни пели песни в метро, поднимая пасссажирам настроение, несколько часов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске молодые парни пели в вагоне детские песенки о дружбе и улыбках, к ним присоединялись и случайные пассажиры метро.

— Несколько десятков молодых людей устроили акцию «Поющий вагон»: парни исполняли детские песни. К флешмобу присоединялись и случайные пассажиры,- рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», добавив, что акция продолжалась на протяжении нескольких часов.

Видно, что сибиряки готовились к «песенной» акции заранее, поскольку у некоторых молодых людей в руках были листы с текстами песен. В их репертуаре были такие детские песенки, как «От улыбки» и «Песенка Бременских музыкантов».

— Акция очень веселая. Все, кто заходили, даже если они были хмурые, то потом сразу начинали улыбаться, — отметил очевидец.

Многие сибиряки оценили такой необычный флэшмоб. Вот что они пишут по этому поводу в соцсетях:

— Позитивный люди! Молодцы. И ехать не скучно было, — отметил один.

— Как в индийских фильмах, хоп -и запел, — добавляет второй.

— Молодцы!!! Лучше танцев в сто раз! Не раздражает, а реально веселит!!!!! В период праздников больше надо так делать, чтоб настроение поднять себе и всем, — предложил третий.

— Был бы там — тоже бы подпевал, — поддержал четвертый.

Песенки в метро..

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