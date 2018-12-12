В плену огня: из горящей квартиры на пятом этаже пожарные спасли женщину с ребенком
О задымлении в квартире жилого дома на улице Шекспира, 12 стало известно в 17:24. Приехавшие на место пожарные увидели, что из окна на пятом этаже шел дым, а позже заметили в окне женщину с ребенком, которым требовалась экстренная помощь.
— В горящую квартиру пожарным пришлось войти через окно и входную дверь, защищая от огня и дыма пути выхода. После того, как женщину с ребенком вывели из квартиры, пожарные оказали им доврачебную помощь,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Позже спасенные были переданы приехавшим врачам скорой помощи.
В ведомстве отметили, что пожарные справились с огнем за восемь минут. При этом эвакуация других жильцов не потребовалась.
— Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В одной из комнат сгорели домашние вещи и мебель, вся квартира закопчена. На тушение привлекались 13 пожарных и 4 единиц техники, — добавили в МЧС.
После на месте пожара будут работать дознаватели, которые установят точную причину возгорания.