2018-12-12T05:01:07+03:00
Происшествия

В плену огня: из горящей квартиры на пятом этаже пожарные спасли женщину с ребенком

Пожар случился во вторник, 11 декабря в Дзержинском районе на улице Шекспира
Надежда ЯРКОВА
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из горящей квартиры спасли женщину с ребенком. Фото: МЧС по Новосибирской области.из горящей квартиры спасли женщину с ребенком. Фото: МЧС по Новосибирской области.
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О задымлении в квартире жилого дома на улице Шекспира, 12 стало известно в 17:24. Приехавшие на место пожарные увидели, что из окна на пятом этаже шел дым, а позже заметили в окне женщину с ребенком, которым требовалась экстренная помощь.

— В горящую квартиру пожарным пришлось войти через окно и входную дверь, защищая от огня и дыма пути выхода. После того, как женщину с ребенком вывели из квартиры, пожарные оказали им доврачебную помощь,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Позже спасенные были переданы приехавшим врачам скорой помощи.

В ведомстве отметили, что пожарные справились с огнем за восемь минут. При этом эвакуация других жильцов не потребовалась.

— Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В одной из комнат сгорели домашние вещи и мебель, вся квартира закопчена. На тушение привлекались 13 пожарных и 4 единиц техники, — добавили в МЧС.

После на месте пожара будут работать дознаватели, которые установят точную причину возгорания.

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