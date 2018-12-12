2018-12-12T04:28:49+03:00
Общество

Утром каток будет: в селе под Новосибирском улицы оказались затоплены желтой водой

В селе Толмачево Новосибирской области, несмотря на то, что на улице зима, водой затопило несколько улиц
Надежда ЯРКОВА
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Несколько улиц в селе Толмачево оказались в воде.Несколько улиц в селе Толмачево оказались в воде.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сообщение появилось вечером во вторник, 11 декабря. Несколько улиц в селе Толмачево Новосибирской области оказались под водой: местные жители переживают, ведь вода подбирается к жилым домам.

— Улицы Есенина и Высоцкого затопило водой. От аварийных служб вестей нет, завтра утром последствия будут гораздо серьезнее, ситуация чрезвычайно опасная, — рассказала подписчица группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что вода подбирается к жилым зданиям.

По фото видно, что дороги затопило какой-то мутновато-желтой жидкостью.

Также местные жители заняты тем, что выясняют, какие еще улицы оказались в опасной ситуации.

Утром, после ночного мороза, здесь будет сплошной каток. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром, после ночного мороза, здесь будет сплошной каток.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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