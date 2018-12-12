Утром каток будет: в селе под Новосибирском улицы оказались затоплены желтой водой
Сообщение появилось вечером во вторник, 11 декабря. Несколько улиц в селе Толмачево Новосибирской области оказались под водой: местные жители переживают, ведь вода подбирается к жилым домам.
— Улицы Есенина и Высоцкого затопило водой. От аварийных служб вестей нет, завтра утром последствия будут гораздо серьезнее, ситуация чрезвычайно опасная, — рассказала подписчица группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Она добавила, что вода подбирается к жилым зданиям.
По фото видно, что дороги затопило какой-то мутновато-желтой жидкостью.
Также местные жители заняты тем, что выясняют, какие еще улицы оказались в опасной ситуации.
Утром, после ночного мороза, здесь будет сплошной каток.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»