2018-12-12T03:34:50+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 12 декабря будет минус 7 и дымка

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 12 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе сохранится дымка.Сегодня в городе сохранится дымка.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет относительно тепло, до минус 7 градусов, днем возможен небольшой снег.

— В среду, 12 декабря в Новосибирске будет переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром при прояснении изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 7-9 градусов, ночью опустится до минус 17-19 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым, дымки, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 6-11 градусов, возможно понижение до минус 16 градусов, ночная температура будет в пределах минус 14-19 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 26 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Температура днем составит минус 8 градусов, ночью — минус 9 градусов. При этом такая погода продержится в городе до конца недели, сильных морозов и резких похолоданий в ближайшее время не предвидится.

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