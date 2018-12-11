Богиня танцев: девушка сняла откровенное новогоднее видео
Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк старается веселить своих подписчиков накануне Нового года. Чтобы поднять поклонникам настроение перед праздником, девушка решила устроить откровенные танцы в фотостудии с новогодним интерьером. Ролик Настя снимала на песню Stanlee «NLO».
- Песня просто заела: на повторе все время, - призналась девушка. – У вас будет также!
Не знаем, поставил ли кто-то песню на повтор, но то что подписчики необычный новогодний ролик сибирячки оценили, - это точно. И в комментариях они не скупятся на комплименты девушке:
- Ты богиня танцев, - пишут одни.
- Просто вау, - восхищаются другие.
- Супер, - хвалят девушку третьи.
- Это совершенно, - уверены четвертые.
Девушка сняла откровенное новогоднее видео.