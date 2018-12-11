2018-12-11T20:30:48+03:00
Общество

Богиня танцев: девушка сняла откровенное новогоднее видео

Настя Мазалюк станцевала под песню Stanlee «NLO»
Татьяна СОЛОВОВА
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Настя порадовала подписчиков откровенным видео. Фото: стоп-кадр.Настя порадовала подписчиков откровенным видео. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк старается веселить своих подписчиков накануне Нового года. Чтобы поднять поклонникам настроение перед праздником, девушка решила устроить откровенные танцы в фотостудии с новогодним интерьером. Ролик Настя снимала на песню Stanlee «NLO».

- Песня просто заела: на повторе все время, - призналась девушка. – У вас будет также!

Не знаем, поставил ли кто-то песню на повтор, но то что подписчики необычный новогодний ролик сибирячки оценили, - это точно. И в комментариях они не скупятся на комплименты девушке:

- Ты богиня танцев, - пишут одни.

- Просто вау, - восхищаются другие.

- Супер, - хвалят девушку третьи.

- Это совершенно, - уверены четвертые.

Девушка сняла откровенное новогоднее видео.

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