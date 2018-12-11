2018-12-11T11:41:16+03:00
Спорт

ЛДС начнут с весны: в правительстве подтвердили финансирование площадки

Возводить здание будут с апреля следующего года
Александра БРУНЯ
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Активная строительная стадия начнется в апреле 2019 году. Фото: Правительство Новосибирской областиАктивная строительная стадия начнется в апреле 2019 году. Фото: Правительство Новосибирской области
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В Новосибирске продолжается строительство новой Ледовой арены. Все это время активно готовится площадка, а сегодня стало известно, когда непосредственно начнется возведение.

По словам губернатора региона, полностью завершена проектно-сметная документация, а также получено решение правительства страны о финансировании объекта.

— Активная строительная стадия начнется в апреле 2019 году, завершить строительство мы должны к середине 2022 года, — рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Ледовая арена должна быть сдана за год до Молодежного чемпионата мира для того, чтобы протестировать лед — провести тестовые матчи.

Напомним, что площадку под строительство начали готовить с весны. На вырубку почти 1,5 тысяч деревьев потратили 7 миллионов 140 тысяч рублей. А президент международной федерации хоккея Рене Фазель приезжал на закладку фундамента.

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