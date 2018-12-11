2018-12-11T11:17:50+03:00
Общество

Презент от президента: хранивший 50 лет золотую зажигалку от Шарля де Голля гаишник подарит ее музею

Бывший начальник экскорта, встречавший в Новосибирске в 1966 году президента Франции, полвека хранил подарок от него
Надежда ЯРКОВА
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Президент Франции Шарль де Голль и председатель СО АН СССР академик Михаил Лаврентьев в Академгородке. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.Президент Франции Шарль де Голль и председатель СО АН СССР академик Михаил Лаврентьев в Академгородке. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.
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Теперь бывший начальник эскорта новосибирского ГАИ Валерий Киселев передаст в Музей Новосибирска золотую зажигалку Шарля де Голля.

В далеком 1966 году 23 июня Новосибирск встречал президента Франции Шарля де Голля. Кортеж легендарного генерала наблюдали 150 тысяч новосибирцев. Специально для его встречи, в Новосибирске был создан мотоциклетный эскорт. 30 новосибирских инспекторов несколько дней обучались виртуозной езде на мотоциклах. В итоге Де Голль остался восхищен мастерством новосибирских гаишников.

— Мы никогда прежде не сопровождали таких гостей. Я был лейтенантом, старшим госавтоинспектором Первомайской ГАИ. Не знаю почему выбрали именно меня, — рассказал о встрече с президентом начальник эскорта Шарля де Голля Валерий Киселев.

Он отметил, что сопровождающие гаишники ехали на мотоциклах «Урал» с очень большой по тем временам скоростью, до 100 километров в час.

— Встреча прошла нормально, никаких внештатных ситуаций не было. А через месяц меня вызывают в КГБ и вручают шкатулку от президента Франции. В шкатулке лежала золотая зажигалка — личный подарок генерала за хорошую службу, — добавил Киселев.

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