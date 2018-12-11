«Люди замерзают»: более 100 домов в коттеджном поселке в Заельцовском районе остались на 15 часов без тепла и света

11 Дек. 10:16 2018-12-11T10:16:32+03:00

Элитный коттеджный поселок в Заельцовском районе на 15 часов остался без света. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жители более 100 домов в Заельцовском районе были вынуждены сидеть без света около 15 часов

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Электричество в коттеджном поселке «Кедровый» отключили в понедельник, 10 декабря около девяти часов вечера.

— Люди звонят в экстренные службы, но проблема так и не решена, — рассказал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсетях «ВКонтакте» житель поселка.

Другой подписчик добавил, что газовые котлы у многих работают от электричества, а поскольку его сейчас нет — люди элементарно замерзают.

В диспетчерской «Систем жизнеобеспечения города Новосибирска» на момент публикации сказали, что электричество в коттеджном поселке «Кедровый» восстановлено.

Без света остались более 100 домов в "Кедровом".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»