Побриться приспичило: экс-полицейский попался на краже бритвенного станка в магазине
Бывший сотрудник полиции УМВД России по Новосибирску попался пьяным на краже бритвенного станка в магазине.
— Следствие выяснило, что экс-полицейский, будучи пьяным проник в помещение магазина «Парфюмерия и косметика» по улице Бориса Богаткова, 208/1. Там он украл бритву марки Gillette, а также упаковку сменных кассет для бритвенного станка. Все это вышло почти в 3 тысячи рублей. Украденные вещи он положил в карман своей куртки, а когда выходил, был замечен сотрудницей магазина и задержан вневедомственной охраной Дзержинского района, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Теперь экс-полицейскому грозит штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода, либо обязательные, либо исправительные, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.
— Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд, — добавили в ведомстве.