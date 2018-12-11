2018-12-11T09:33:59+03:00
Общество

Побриться приспичило: экс-полицейский попался на краже бритвенного станка в магазине

Пьяный полицейский пробрался в магазин «Парфюмерия и косметика» и украл бритву и сменные кассеты для станка
Надежда ЯРКОВА
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Экс-полицейский пытался украсть из магазина бритву и сменные кассеты к ней, но попался.Экс-полицейский пытался украсть из магазина бритву и сменные кассеты к ней, но попался.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Бывший сотрудник полиции УМВД России по Новосибирску попался пьяным на краже бритвенного станка в магазине.

— Следствие выяснило, что экс-полицейский, будучи пьяным проник в помещение магазина «Парфюмерия и косметика» по улице Бориса Богаткова, 208/1. Там он украл бритву марки Gillette, а также упаковку сменных кассет для бритвенного станка. Все это вышло почти в 3 тысячи рублей. Украденные вещи он положил в карман своей куртки, а когда выходил, был замечен сотрудницей магазина и задержан вневедомственной охраной Дзержинского района, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Теперь экс-полицейскому грозит штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода, либо обязательные, либо исправительные, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

— Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд, — добавили в ведомстве.

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