2018-12-11T08:44:56+03:00
Общество

То ли канализация, то ли вода: на месте снесенного дома в Центральном районе из-под льда забил гейзер

В Центральном районе на месте снесенного дома из-под земли бьет фонтан, на который застройщик и коммунальные службы не обращают внимания
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирский общественник возмущен отношением застройщика, который снес дом и оставил на его месте фонтан. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева.Новосибирский общественник возмущен отношением застройщика, который снес дом и оставил на его месте фонтан. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева.
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Новосибирский общественник, представитель Федерации автовладельцев России Михаил Мезенцев разместил на своей странице в «Фейсбуке» видео о недобросовестной работе застройщика. На месте снесенного дома из-под ледяной земли вырывается вода, которая беспокоит местных жителей, но до нее нет дела ни коммунальным службам, ни самому застройщику.

— Есть такая программа в городе — «Развитие застроенных территорий». По этой программе, застройщик, который выиграл конкурс на право развития, должен расселить жителей в соответствии с действующим законодательством, снести старые дома, а потом построить новые и красивые. Первый раз трубы прорвало, когда сносили частный дом. Крайнего удалось найти только при участии мэрии. Теперь снесли многоквартирный двухэтажный дом. Результаты на видео, — описал ситуацию Михаил Мезенцев.

Он добавил, что фонтан из-под земли вырывается на месте, где стоял дом с адресом Некрасова 43б, прямо напротив «Энергосбыта» на улице Некрасова, 54.

— Думаете хоть кто-то что-то предпринял? Я Вас умоляю — фонтана же не видно, значит все хорошо, — добавил общественник.

Гейзер на месте дома..

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