Родники «встали»: дорожная авария серьезно блокировала выезд с микрорайона в город

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-11T07:42:25+03:00

Выезд в город блокирован со всех сторон для жителей микрорайона "Родники". Фото: yandex.ru/maps/65/novosibirsk/probki.

ДТП грузовика с легковым автомобилем полностью блокировало движение в Калининском районе

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Утренняя авария сегодня, 11 декабря привела к серьезному затору при выезде с микрорайона Родники в город во всех направлениях.

— На улице Объединения рядом с домом №9 грузовик сети «Мария Ра» столкнулся с легковым автомобилем. Водитель фуры MAN вину не признал, участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавляют, что авария спровоцировала серьезную пробку. «Хвост» затора начинается на улице Мясниковой. В другом направлении автомобили застряли в заторе от улицы Столетова.

По данным «Яндекс.Пробки» на улице Объединения отмечены сразу три дорожные аварии. Скорость движения машин на данном участке составляет 3 км/ч. В целом состояние заторов на дорогах Новосибирска на 11:30 утра оценивается в 6 баллов.