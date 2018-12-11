Родники «встали»: дорожная авария серьезно блокировала выезд с микрорайона в город
Утренняя авария сегодня, 11 декабря привела к серьезному затору при выезде с микрорайона Родники в город во всех направлениях.
— На улице Объединения рядом с домом №9 грузовик сети «Мария Ра» столкнулся с легковым автомобилем. Водитель фуры MAN вину не признал, участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы добавляют, что авария спровоцировала серьезную пробку. «Хвост» затора начинается на улице Мясниковой. В другом направлении автомобили застряли в заторе от улицы Столетова.
По данным «Яндекс.Пробки» на улице Объединения отмечены сразу три дорожные аварии. Скорость движения машин на данном участке составляет 3 км/ч. В целом состояние заторов на дорогах Новосибирска на 11:30 утра оценивается в 6 баллов.
Авария на улице Объединения спровоцировала серьезные заторы на дорогах.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»