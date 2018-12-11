Набросился с железным прутом: буйный сибиряк пойдет под суд за угрозы приставам

11 Дек. 06:52 2018-12-11T06:52:45+03:00

Сибиряк вел себя враждебно с приставами и теперь на него возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Теперь неуравновешенный новосибирец пойдет под суд за оскорбление и угрозы судебных приставов.

— Житель Куйбышевского района Новосибирской области накопил долг перед банком в 300 тысяч рублей, и добровольно его платить не собирался. Однако приставам стало известно, что у мужчины имеются два автомобиля — ЗИЛ 554 и Nissan Almera. Тогда судебный пристав, приехав к должнику, наложил арест на его машины, при этом оставив их ему на ответственное хранение, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что еще в первый раз мужчина вел себя агрессивно, однако в следующий раз, 30 ноября, когда судебные приставы к нему для проверки сохранности арестованных автомобилей, мужчина не стал себя сдерживать, тут же принявшись нецензурно браниться и оскорблять представителей власти и даже попытался наброситься на них, угрожая железным прутом.

— Сообщение о нападении было передано в Куйбышевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области. 6 декабря в отношении неуравновешенного сибиряка возбуждено уголовное дело по статье — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, — добавили в пресс-службе приставов.