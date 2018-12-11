2018-12-11T05:16:09+03:00
Общество

Дважды за год: в Новосибирской области повысят плату за тепло

Тарифы на воду и тепло в Новосибирской области с нового года увеличатся на 4,9 %
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцев в следующем году ждет двойное повышение тарифов за тепло.Новосибирцев в следующем году ждет двойное повышение тарифов за тепло.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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При этом в Новосибирской области тарифы на отопление остаются одними из самых низких по стране.

— В понедельник, 10 декабря на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области установлены новые тарифы на тепловую энергию, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, — рассказали в пресс-службе правительства НСО. — Для новосибирцев тарифы в следующем году поднимутся дважды.

Как отметил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, тарифы на тепловую энергию в Новосибирской области пересматривались год назад, а первоначальные предложения ресурсоснабжающей организации, которые предусматривали более высокий тариф, были скорректированы.

— Теперь, с 1 января 2019 года тариф на тепловую энергию для новосибирцев составит 1290,8 рублей за одну Гкал, а с 1 июля 2019 года повысятся до 1331,35 рублей, — уточнили в ведомстве.

По словам Гарея Асмодьярова, несмотря на увеличение, тарифы на тепло в области остаются одними из самых низких в России.

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