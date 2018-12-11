2018-12-11T03:47:45+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 декабря потеплеет до минус 9 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 11 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет умеренно морозно, до минус 9 градусов, осадков пока не ожидается.

— Во вторник, 11 декабря в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами изморозь, дым, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет минус 9-11 градусов, ночью опустится до минус 19-21 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный слабый, со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, осадков не ожидается. В отдельных районах изморозь, дым, на дорогах гололедица. Дневная температура будет около минус 6-11 градусов, местами доходить до 17 градусов мороза, ночная температура опустится до минус 17-22 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 28 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную погоду. Температура днем составит минус 14 градусов, к ночи опустится до минус 16 градусов. Такая погода продержится в Новосибирске всю неделю, сильных морозов пока не ожидается.

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