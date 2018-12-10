2018-12-10T19:29:13+03:00
Дом. Семья

Астролог рассказала, можно ли в год Свиньи готовить свинину

Елена Альмах объяснила, можно ли в год Свиньи готовить свинину или лучше от нее отказаться
Татьяна СОЛОВОВА
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Блюда из свинины на новогоднем столе могут быть.Блюда из свинины на новогоднем столе могут быть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы решили поинтересоваться у новосибирского астролога Елены Альмах, какие блюда можно подавать в праздник, можно ли в год Свиньи готовить свинину и каких блюд не должно быть на новогоднем столе. А она дала несколько новогодних советов:

- Существует мнение, что в новогоднюю ночь нельзя подавать свинину, потому что это может не понравиться хозяйке наступающего года. Но это было бы справедливо, если бы мы встречали китайский Новый год. А поскольку 31 декабря он не наступает (отмечать китайский Новый год будут 5 февраля), то и свинину можно есть, - объяснила Елена Альмах. - А вот в настоящий китайский Новый год свинину и продукты из нее не стоит ставить стол.

То есть по-прежнему нужно угодить хозяйке уходящего года - Собаке, а она любит мясо. Но готовить лучше по-домашнему, без особых изысков и сложных рецептов: подойдет запеченная курица или мясо на кости (идеально - свиные ребрышки). Одобрит Собака и колбасу, мясные салаты, заливное, холодцы. А вот вегетарианская встреча Нового года - не самая лучшая идея.

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