2018-12-10T19:29:13+03:00
Дом. Семья

Астролог рассказала, можно ли в год Свиньи готовить свинину

Елена Альмах объяснила, можно ли в год Свиньи готовить свинину или лучше от нее отказаться
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Блюда из свинины на новогоднем столе могут быть.Блюда из свинины на новогоднем столе могут быть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мы решили поинтересоваться у новосибирского астролога Елены Альмах, какие блюда можно подавать в праздник, можно ли в год Свиньи готовить свинину и каких блюд не должно быть на новогоднем столе. А она дала несколько новогодних советов:

- Существует мнение, что в новогоднюю ночь нельзя подавать свинину, потому что это может не понравиться хозяйке наступающего года. Но это было бы справедливо, если бы мы встречали китайский Новый год. А поскольку 31 декабря он не наступает (отмечать китайский Новый год будут 5 февраля), то и свинину можно есть, - объяснила Елена Альмах. - А вот в настоящий китайский Новый год свинину и продукты из нее не стоит ставить стол.

То есть по-прежнему нужно угодить хозяйке уходящего года - Собаке, а она любит мясо. Но готовить лучше по-домашнему, без особых изысков и сложных рецептов: подойдет запеченная курица или мясо на кости (идеально - свиные ребрышки). Одобрит Собака и колбасу, мясные салаты, заливное, холодцы. А вот вегетарианская встреча Нового года - не самая лучшая идея.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города