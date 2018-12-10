«Богини тверка»: сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-10T16:59:42+03:00

Полина и Любятинка подшутили над танцорами в клубах. Фото: стоп-кадр.

Ролик Полины Дубковой уже набрал более 543 тысяч просмотров

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Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и покоряет столицу, снимая веселые видео. В своем новом ролике девушка вместе с блогером под ником Любятинка решила спародировать танцы, которые все видели в клубах. Они показали и «богинь тверка», и «девушек в тренде».

- Как я вижу людей на тусе, - подписала видео Полина.

Ролик уже набрал более 543 тысяч просмотров, и пользователи соцсетей видео оценили:

- Все побежали учить движения: впереди – корпоративчик, - смеются одни.

- Вот если я так у нас в клубе буду танцевать, боюсь, меня не поймут, - шутят другие.

- Примерно так тоже вижу и ржу, - пишут третьи.

- Я все это одновременно, - признаются четвертые.

- Красотки, очень настроение поднимаете, - не скупятся на добрые слова девушкам пятые.

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