«Богини тверка»: сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе
Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и покоряет столицу, снимая веселые видео. В своем новом ролике девушка вместе с блогером под ником Любятинка решила спародировать танцы, которые все видели в клубах. Они показали и «богинь тверка», и «девушек в тренде».
- Как я вижу людей на тусе, - подписала видео Полина.
Ролик уже набрал более 543 тысяч просмотров, и пользователи соцсетей видео оценили:
- Все побежали учить движения: впереди – корпоративчик, - смеются одни.
- Вот если я так у нас в клубе буду танцевать, боюсь, меня не поймут, - шутят другие.
- Примерно так тоже вижу и ржу, - пишут третьи.
- Я все это одновременно, - признаются четвертые.
- Красотки, очень настроение поднимаете, - не скупятся на добрые слова девушкам пятые.
«Иуда тоже не сразу предал Христа» - православный священник рассказал, что думает о тверке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе.