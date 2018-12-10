2018-12-10T16:46:20+03:00
Спорт

Мэр Новосибирска пригласил незнакомку на хоккей

Глава города провел на своей страничке конкурс репостов, победительница получила билеты в спорткомплекс
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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На трибунах мэр сидел рядом с победительницей конкурса. Фото предоставлено Татьяной Алексеевой.На трибунах мэр сидел рядом с победительницей конкурса. Фото предоставлено Татьяной Алексеевой.
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Мэр Новосибирска провел конкурс репостов. Анатолий Локоть устроил его на собственной страничке во «ВКонтакте».

«8 декабря, ХК «Сибирь» сыграет с «Трактором» (Челябинск). У меня есть два пригласительных билета на матч, которые я готов подарить кому-то из вас. Чтобы выбор был объективным, предлагаю сделать это в формате традиционных розыгрышей в социальных сетях», - предложил мэр.

Желающим надо было вступить в группу «Сибири» и, как обычно, сделать репост объявления о конкурсе.

Идея зашла на «ура» - больше восьмисот репостов! А в розыгрыше победила Татьяна Алексеева, которая работает на производстве мороженого.

«Муж разбудил, говорит: написала помощница мэра» - болельщица рассказала, как сходила на хоккей с главой города. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Я спала. Пришла после ночи. Муж пришел, разбудил и сказал, что ему написала помощница, которая работает у Локотя. Сказала, что я выиграла билеты, - поделилась Татьяна в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Достался билет и супругу, ведь мэр разыгрывал два пригласительных.

Подробнее слушайте в записи программы.

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