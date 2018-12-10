Мэр Новосибирска пригласил незнакомку на хоккей
Мэр Новосибирска провел конкурс репостов. Анатолий Локоть устроил его на собственной страничке во «ВКонтакте».
«8 декабря, ХК «Сибирь» сыграет с «Трактором» (Челябинск). У меня есть два пригласительных билета на матч, которые я готов подарить кому-то из вас. Чтобы выбор был объективным, предлагаю сделать это в формате традиционных розыгрышей в социальных сетях», - предложил мэр.
Желающим надо было вступить в группу «Сибири» и, как обычно, сделать репост объявления о конкурсе.
Идея зашла на «ура» - больше восьмисот репостов! А в розыгрыше победила Татьяна Алексеева, которая работает на производстве мороженого.
«Муж разбудил, говорит: написала помощница мэра» - болельщица рассказала, как сходила на хоккей с главой города. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Я спала. Пришла после ночи. Муж пришел, разбудил и сказал, что ему написала помощница, которая работает у Локотя. Сказала, что я выиграла билеты, - поделилась Татьяна в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Достался билет и супругу, ведь мэр разыгрывал два пригласительных.
Подробнее слушайте в записи программы.