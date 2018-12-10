Бонни и Клайд из старшей школы: подростки устроили налет на семью, чтобы добыть денег на побег
В Новосибирске вынесли приговор по громкому уголовному делу: подростки получили сроки за разбойный налет на семью. Осужденным лишь в этом году исполнилось по 18 лет, а преступление они совершили и вовсе в 16 лет.
Эти двое Юлия Левина и Кирилл Петухов планировали полностью уничтожить семью: взрослую женщину, ее мать и сына. А наводчицей была 13-летняя школьница – девочка из этой семьи. Она подставила под удар своих же близких: мать, бабушку и брата. События происходили на Забалуева, 51/5.
«Получив от подельницы ключи от квартиры, незаконно проникли в жилище, где в присутствии 11-летнего Петухов битой нанес потерпевшей множественные удары в голову, отнес ее на балкон. В то же самое время Левина нанесла ножом 11-летнему мальчику не менее трех ударов в грудь и по рукам», - прозвучали на суде подробности дела.
Мать простила 13-летнюю школьницу, заказавшую убийство своей же семьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Наталья Ладошкина, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области рассказала Радио «Комсомольская правда», что мотивом были деньги: подельники намеревались украсть наличные, банковскую карту и драгоценности. Затем собирались отправиться в путешествия.
Читайте подробнее в ближайшее время на сайте kp.ru.
В Новосибирске судят анимешницу за попытку убийства семьи подруги.Вадим АЛЕКСЕЕВ