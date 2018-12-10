2018-12-10T13:52:47+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд из старшей школы: подростки устроили налет на семью, чтобы добыть денег на побег

А наводчицей стала 13-летняя девочка, которая растет в этой семье
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Обвиняемая на суде прятала лицо.Обвиняемая на суде прятала лицо.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске вынесли приговор по громкому уголовному делу: подростки получили сроки за разбойный налет на семью. Осужденным лишь в этом году исполнилось по 18 лет, а преступление они совершили и вовсе в 16 лет.

Эти двое Юлия Левина и Кирилл Петухов планировали полностью уничтожить семью: взрослую женщину, ее мать и сына. А наводчицей была 13-летняя школьница – девочка из этой семьи. Она подставила под удар своих же близких: мать, бабушку и брата. События происходили на Забалуева, 51/5.

«Получив от подельницы ключи от квартиры, незаконно проникли в жилище, где в присутствии 11-летнего Петухов битой нанес потерпевшей множественные удары в голову, отнес ее на балкон. В то же самое время Левина нанесла ножом 11-летнему мальчику не менее трех ударов в грудь и по рукам», - прозвучали на суде подробности дела.

Мать простила 13-летнюю школьницу, заказавшую убийство своей же семьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Наталья Ладошкина, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области рассказала Радио «Комсомольская правда», что мотивом были деньги: подельники намеревались украсть наличные, банковскую карту и драгоценности. Затем собирались отправиться в путешествия.

Читайте подробнее в ближайшее время на сайте kp.ru.

В Новосибирске судят анимешницу за попытку убийства семьи подруги.Вадим АЛЕКСЕЕВ

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