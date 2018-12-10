2018-12-10T10:39:42+03:00
Общество

Ни ветра, ни осадков: смог и грязный воздух навис над Новосибирском

Отсутствие ветра и осадков в Новосибирске способствуют накоплению вредных примесей в воздухе
Надежда ЯРКОВА
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В городе продлен режим "вредного" воздуха.В городе продлен режим "вредного" воздуха.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Смог в Новосибирске сохранится как минимум до вторника, 11 декабря.

— В Новосибирске сохраняются неблагоприятные погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Этому способствует уже длительное отсутствие осадков и безветренная погода, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Предприятиям города рекомендуют сократить количество выбросов в воздух с 15:00 10 декабря до 18:00 вторника, 11 декабря.

— Во вторник, 11 декабря метеоусловия также будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится повышенный.

Напомним, сегодня будет небольшая облачность, без осадков. В Новосибирске местами возможна изморозь, дым и дымка.

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