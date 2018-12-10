Ни ветра, ни осадков: смог и грязный воздух навис над Новосибирском
Смог в Новосибирске сохранится как минимум до вторника, 11 декабря.
— В Новосибирске сохраняются неблагоприятные погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Этому способствует уже длительное отсутствие осадков и безветренная погода, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Предприятиям города рекомендуют сократить количество выбросов в воздух с 15:00 10 декабря до 18:00 вторника, 11 декабря.
— Во вторник, 11 декабря метеоусловия также будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится повышенный.
Напомним, сегодня будет небольшая облачность, без осадков. В Новосибирске местами возможна изморозь, дым и дымка.