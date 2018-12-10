2018-12-10T09:56:25+03:00
Общество

«Черный нал»: камерунец обманул новосибирского бизнесмена на 5000 долларов

40-летний африканец попался на крупном мошенничестве в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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Полицейские поймали африканца, который обманул новосибирского бизнесмена. Фото: МВД по Новосибирской области.Полицейские поймали африканца, который обманул новосибирского бизнесмена. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Полицейские нашли и задержали 40-летнего гражданина одного из государств Африки, который обманом украл у жителя Новосибирска 5 тысяч долларов США.

— В полиции иностранец из Камеруна признался, что в Россию приехал для ведения бизнеса. Какое-то время жил в Москве, затем приехал в Новосибирск, где, по его мнению, есть большие возможности для коммерческой деятельности. Здесь же он познакомился с владельцем одного из городских кафе, войдя в доверие к которому, пообещал помочь выгодно купить машину Mazda 6. На парковке одного из торговых центров камерунец взял у новосибирского предпринимателя 5 тысяч долларов США для покупки автомобиля, после чего с деньгами скрылся. Обманутый новосибирец обратился с заявлением в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

При этом у иностранца имеется экономическое образование, которое он получил на родине, а также он хорошо говорит по-русски.

— Его задержали в Новосибирске на съемной квартире. Во время обыска у него были изъяты деньги в рублях и валюте на общую сумму 35 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество, совершенное в крупном размере. Проводится расследование.

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