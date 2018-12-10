«Кровь на вкус – как сироп»: в Новосибирске снимают мистический триллер «Демон»

10 Дек. 09:22 2018-12-10T09:22:33+03:00

Режиссер раскрыл редакции «КП»-Новосибирск», как можно изобразить жестокую драку с помощью специального реквизита

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- Для нас это – новое направление: триллер, немного мистики и даже немного – фильм ужасов, - так описывает фильм режиссер Олег Захаров.

Он снимает в Новосибирске короткометражную картину «Демон».

Кульминация фильма – ожесточенный бой между мужчиной и женщиной. Чтобы снять эту сцену, авторам пришлось готовить много реквизита. Стена – искусственная, чтобы один актер мог бросить в нее другого. Ножи – специальные, не такие опасные, как настоящие. А еще в фильме будет море крови.

Кульминация фильма - бой мужчины и женщины. Фото: предоставлено Олегом Захаровым.

- У нас было три варианта крови: самодельная техническая, которую совсем не жалко, дорогая «киношная» для крупных планов и еще кровь среднего качества, которую нам привезли из Китая, - раскрывает секреты Захаров.

Режиссер говорит, что современная кровь для киносъемок совершенно безопасна, приятно пахнет, а на вкус ее можно сравнить с сиропом.

Выходит, съемки в ужасах – просто подарок для сладкоежек. Кровь – сироп, а бутылки, которые герои бьют друг о друга – как леденцы. Ведь они тоже – искусственные. Сделаны из сахара. Однажды Захаров даже показал на видео, как поедает одну такую бутыль.

Бутылки на киноплощадке - не из стекла. Фото: предоставлено Олегом Захаровым.

Напомним, что обычно этот автор снимает приключенческие боевики. Главная примета его фильмов – много драк со зрелищными трюками.