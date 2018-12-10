«Кровь на вкус – как сироп»: в Новосибирске снимают мистический триллер «Демон»
- Для нас это – новое направление: триллер, немного мистики и даже немного – фильм ужасов, - так описывает фильм режиссер Олег Захаров.
Он снимает в Новосибирске короткометражную картину «Демон».
Кульминация фильма – ожесточенный бой между мужчиной и женщиной. Чтобы снять эту сцену, авторам пришлось готовить много реквизита. Стена – искусственная, чтобы один актер мог бросить в нее другого. Ножи – специальные, не такие опасные, как настоящие. А еще в фильме будет море крови.
Кульминация фильма - бой мужчины и женщины. Фото: предоставлено Олегом Захаровым.
- У нас было три варианта крови: самодельная техническая, которую совсем не жалко, дорогая «киношная» для крупных планов и еще кровь среднего качества, которую нам привезли из Китая, - раскрывает секреты Захаров.
Режиссер говорит, что современная кровь для киносъемок совершенно безопасна, приятно пахнет, а на вкус ее можно сравнить с сиропом.
Выходит, съемки в ужасах – просто подарок для сладкоежек. Кровь – сироп, а бутылки, которые герои бьют друг о друга – как леденцы. Ведь они тоже – искусственные. Сделаны из сахара. Однажды Захаров даже показал на видео, как поедает одну такую бутыль.
Бутылки на киноплощадке - не из стекла. Фото: предоставлено Олегом Захаровым.
Напомним, что обычно этот автор снимает приключенческие боевики. Главная примета его фильмов – много драк со зрелищными трюками.