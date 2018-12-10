2018-12-10T09:02:07+03:00
Общество

Жители «Чистой Слободы» остались без тепла и горячей воды: работы продлятся весь день

Под отключение попали 20 жилых домов, два детских сада и лечебное учреждение в новом районе
Надежда ЯРКОВА
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Жители нового района проведут весь день без тепла и горячей воды.Жители нового района проведут весь день без тепла и горячей воды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 10 декабря в связи с ремонтными работами на сетях жители 20 жилых домов в Ленинском районе Новосибирска отключены от тепла и горячей воды.

— Сегодня, 10 декабря, из-за ремонтных работ в тепловой камере в левобережной части города по улице Колхидская в районе дома №8 без тепла и горячей воды остались 20 жилых домов, — рассказали в пресс-службе СГК.

Работы продлятся с 10:00 до 22:00. Помимо жилых домов, без тепла и воды остались 2 детских сада и лечебное учреждение.

Список домов, попавших под отключение: ул. Забалуева — 8, 8а, 47, 49/1, 51, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55;

Ул. Спортивная — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1;

Ул. Колхидская — 6.

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