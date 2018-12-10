Контроль перед поездкой: на дорогах Новосибирской области запустили онлайн с видеокамер
88 видеокамер помогают отслеживать дорожную обстановку на дорогах Новосибирской области в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.
— На дорогах установлено более 200 различных приборов мониторинга дорожной обстановки, в том числе 88 видеокамер. Все они расположены на оживленных и аварийно-опасных участках областных трасс, во всех районах. Информация с устройств обновляется в режиме онлайн, — рассказали в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.
Посмотреть данные с камер можно на официальном сайте ТУАД в специальном разделе- «Видеокамеры».
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский добавил, что видеокамеры помогут отслеживать метеоусловия и дорожную обстановку, в том числе, состояние покрытия дорог.
Кроме этого, камеры помогут водителям, которые перед поездкой могут посмотреть ситуацию на нужных участках дорог.