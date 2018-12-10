2018-12-10T07:28:34+03:00
Общество

Новосибирцев напугал столб черного дыма на площади Калинина: приехали пожарные

Пожар случился утром в понедельник, 10 декабря в Заельцовском районе
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром на Красном проспекте поднялся столб черного дыма.Сегодня утром на Красном проспекте поднялся столб черного дыма.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Заельцовском районе сегодня утром потушили пожар возле бизнес-центра на Красном проспекте, 200.

— Около 9 утра загорелось помещение гриль-бара «ШашлыкоFF», расположенного по адресу Красный проспект, 200,- рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В областном МЧС уточнили информацию о возгорании.

— Горели мусорные баки возле бизнес-центра по улице Красный проспект, 200. В самом здании и гриль-баре «ШашлыкоFF» пожара не было. К 10 часам пожарные потушили горение, — добавили в ведомстве.

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