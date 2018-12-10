2018-12-10T07:28:34+03:00
Общество

Новосибирцев напугал столб черного дыма на площади Калинина: приехали пожарные

Пожар случился утром в понедельник, 10 декабря в Заельцовском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня утром на Красном проспекте поднялся столб черного дыма.Сегодня утром на Красном проспекте поднялся столб черного дыма.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Заельцовском районе сегодня утром потушили пожар возле бизнес-центра на Красном проспекте, 200.

— Около 9 утра загорелось помещение гриль-бара «ШашлыкоFF», расположенного по адресу Красный проспект, 200,- рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В областном МЧС уточнили информацию о возгорании.

— Горели мусорные баки возле бизнес-центра по улице Красный проспект, 200. В самом здании и гриль-баре «ШашлыкоFF» пожара не было. К 10 часам пожарные потушили горение, — добавили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Камерунец обманул новосибирского бизнесмена на 5000 долларов, пообещав купить ему Mazda 6
«Кровь на вкус – как сироп»: в Новосибирске снимают мистический триллер «Демон»
Жители «Чистой Слободы» остались без тепла и горячей воды: работы продлятся весь день
Контроль перед поездкой: на дорогах Новосибирской области запустили онлайн с видеокамер
В Новосибирске выступил эпатажный фронтмен Rammstein: он обкидал новосибирцев рыбными кишками и запретил себя фотографировать
Неожиданный бонус: новосибирец украл в кафе телефон и нашел в нем банковскую карту
После ДТП скрылся: в Новосибирске ищут сбившего на дороге в Калининском районе парня водителя
Погода на день в Новосибирске: 10 декабря будет 15 градусов мороза
Обокрал свою же семью: в Новосибирске сын пропил музыкальный центр своего отца
Во всем виновата печка: в Новосибирске потушили пожар в частном доме, напугавший сибиряков
Звезда сериала «Каменская» отпраздновал юбилей в Новосибирске
«Сразу видно, в шашки играет»: девушка в клетчатых штанах рассмешила пассажиров новосибирского метро
«Такой дым валит»: в Новосибирске горит частный дом
Новосибирец в одних трусах сбежал из машины «Скорой помощи» и бросился под колеса иномарки
«Что творите, дамы»: звезда тверка показала откровенный номер в «Танцах» на ТНТ
«Даже вода в мисках мерзнет»: приюту для бездомных животных срочно нужны одеяла, матрасы и корма