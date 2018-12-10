2018-12-10T06:11:43+03:00
Происшествия

Неожиданный бонус: новосибирец украл в кафе телефон и нашел в нем банковскую карту

Карта оказалась бесконтактной, поэтому воришка воспользовался этим и устроил себе «шоппинг», накупив продуктов на 17 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Молодой человек украл у женщины в кафе телефон, а в нем оказалась банковская карта.Молодой человек украл у женщины в кафе телефон, а в нем оказалась банковская карта.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

В Новосибирске молодой человек украл у посетительницы кафе мобильный телефон, а в его чехле оказалась банковская карта.

— Заявление о краже в отдел полиции «Железнодорожный» от местной жительницы поступило 23 ноября. Женщина рассказала, что, пока сидела в кафе на Вокзальной магистрали, обнаружила пропажу своего мобильного телефона и банковской карты, с которой чуть позже, в несколько приемов были сделаны покупки в одном из магазинов. Общая сумма ущерба составила около 17 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 24-летний житель Калининского района. Молодой человек увидел оставленный без присмотра мобильный телефон, и воспользовавшись ситуацией, забрал его, после чего быстро ушел из кафе. Чуть позже, в чехле смартфона, он нашел банковскую карту с бесконтактным способом оплаты. Воспользовавшись этим, молодой человек пошел магазин, где накупил продуктов, а украденный телефон он продал работнику торгового павильона.

При этом в ведомстве отметили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

— Возбуждено уголовное дело по статье — кража. С новосибирца взята подписка о невыезде, — добавили в полиции. — Проводится расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города