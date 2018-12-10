2018-12-10T06:11:43+03:00
Происшествия

Неожиданный бонус: новосибирец украл в кафе телефон и нашел в нем банковскую карту

Карта оказалась бесконтактной, поэтому воришка воспользовался этим и устроил себе «шоппинг», накупив продуктов на 17 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек украл у женщины в кафе телефон, а в нем оказалась банковская карта.Молодой человек украл у женщины в кафе телефон, а в нем оказалась банковская карта.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске молодой человек украл у посетительницы кафе мобильный телефон, а в его чехле оказалась банковская карта.

— Заявление о краже в отдел полиции «Железнодорожный» от местной жительницы поступило 23 ноября. Женщина рассказала, что, пока сидела в кафе на Вокзальной магистрали, обнаружила пропажу своего мобильного телефона и банковской карты, с которой чуть позже, в несколько приемов были сделаны покупки в одном из магазинов. Общая сумма ущерба составила около 17 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 24-летний житель Калининского района. Молодой человек увидел оставленный без присмотра мобильный телефон, и воспользовавшись ситуацией, забрал его, после чего быстро ушел из кафе. Чуть позже, в чехле смартфона, он нашел банковскую карту с бесконтактным способом оплаты. Воспользовавшись этим, молодой человек пошел магазин, где накупил продуктов, а украденный телефон он продал работнику торгового павильона.

При этом в ведомстве отметили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

— Возбуждено уголовное дело по статье — кража. С новосибирца взята подписка о невыезде, — добавили в полиции. — Проводится расследование.

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