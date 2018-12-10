2018-12-10T04:25:32+03:00
Происшествия

После ДТП скрылся: в Новосибирске ищут сбившего на дороге в Калининском районе парня водителя

Известно, что пострадавший молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Неизвестный водитель ночью сбил парня на дороге и уехал с места ДТП.Неизвестный водитель ночью сбил парня на дороге и уехал с места ДТП.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла в Калининском районе: неустановленный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

— Это случилось в субботу, 8 декабря в 00:05 ночи. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Тайгинской со стороны Пашинского переезда в сторону улицы Богдана Хмельницкого, и сбил 24-летнего мужчину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Пострадавший мужчина с различными травмами был доставлен в больницу, а водитель с места происшествия скрылся.

— Сейчас полицейские разыскивают виновника ДТП и его машину, — добавили в ведомстве. — Очевидцев аварии просят звонить по телефонам: 002, 232-22-98, 232-23-35, 232-23-19.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неожиданный бонус: новосибирец украл в кафе телефон и нашел в нем банковскую карту
Погода на день в Новосибирске: 10 декабря будет 15 градусов мороза
Обокрал свою же семью: в Новосибирске сын пропил музыкальный центр своего отца
Во всем виновата печка: в Новосибирске потушили пожар в частном доме, напугавший сибиряков
Звезда сериала «Каменская» отпраздновал юбилей в Новосибирске
«Сразу видно, в шашки играет»: девушка в клетчатых штанах рассмешила пассажиров новосибирского метро
«Такой дым валит»: в Новосибирске горит частный дом
Новосибирец в одних трусах сбежал из машины «Скорой помощи» и бросился под колеса иномарки
«Что творите, дамы»: звезда тверка показала откровенный номер в «Танцах» на ТНТ
«Даже вода в мисках мерзнет»: приюту для бездомных животных срочно нужны одеяла, матрасы и корма