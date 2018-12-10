После ДТП скрылся: в Новосибирске ищут сбившего на дороге в Калининском районе парня водителя
Авария произошла в Калининском районе: неустановленный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
— Это случилось в субботу, 8 декабря в 00:05 ночи. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Тайгинской со стороны Пашинского переезда в сторону улицы Богдана Хмельницкого, и сбил 24-летнего мужчину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Пострадавший мужчина с различными травмами был доставлен в больницу, а водитель с места происшествия скрылся.
— Сейчас полицейские разыскивают виновника ДТП и его машину, — добавили в ведомстве. — Очевидцев аварии просят звонить по телефонам: 002, 232-22-98, 232-23-35, 232-23-19.