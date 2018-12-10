После ДТП скрылся: в Новосибирске ищут сбившего на дороге в Калининском районе парня водителя

10 Дек. 04:25 2018-12-10T04:25:32+03:00

Неизвестный водитель ночью сбил парня на дороге и уехал с места ДТП. Фото: Влад КОМЯКОВ

Известно, что пострадавший молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода

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Авария произошла в Калининском районе: неустановленный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

— Это случилось в субботу, 8 декабря в 00:05 ночи. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Тайгинской со стороны Пашинского переезда в сторону улицы Богдана Хмельницкого, и сбил 24-летнего мужчину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Пострадавший мужчина с различными травмами был доставлен в больницу, а водитель с места происшествия скрылся.

— Сейчас полицейские разыскивают виновника ДТП и его машину, — добавили в ведомстве. — Очевидцев аварии просят звонить по телефонам: 002, 232-22-98, 232-23-35, 232-23-19.