2018-12-10T03:35:24+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 10 декабря будет 15 градусов мороза

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня днем осадков не ожидается, будет минус 15 градусов.Сегодня днем осадков не ожидается, будет минус 15 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе осадков не ожидается, будет до минус 15 градусов мороза.

— В понедельник, 10 декабря в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет минус 13-15 градусов, к ночи опустится до минус 15-17 градусов, местами будет морозно до минус 22 градусов — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 12-17 градусов, ночная температура будет около минус 20-15 градусов, возможно понижение до минус 30 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают молооблачную погоду. Температура воздуха днем составит минус 14 градусов, к ночи опустится до минус 20 градусов. В последующие дни в городе сильных морозов не ожидается, дневная температура будет в пределах минус 10-11 градусов, также будет небольшой снег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неожиданный бонус: новосибирец украл в кафе телефон и нашел в нем банковскую карту
После ДТП скрылся: в Новосибирске ищут сбившего на дороге в Калининском районе парня водителя
Обокрал свою же семью: в Новосибирске сын пропил музыкальный центр своего отца
Во всем виновата печка: в Новосибирске потушили пожар в частном доме, напугавший сибиряков
Звезда сериала «Каменская» отпраздновал юбилей в Новосибирске
«Сразу видно, в шашки играет»: девушка в клетчатых штанах рассмешила пассажиров новосибирского метро
«Такой дым валит»: в Новосибирске горит частный дом
Новосибирец в одних трусах сбежал из машины «Скорой помощи» и бросился под колеса иномарки
«Что творите, дамы»: звезда тверка показала откровенный номер в «Танцах» на ТНТ
«Даже вода в мисках мерзнет»: приюту для бездомных животных срочно нужны одеяла, матрасы и корма