2018-12-10T03:35:24+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 10 декабря будет 15 градусов мороза

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем осадков не ожидается, будет минус 15 градусов.Сегодня днем осадков не ожидается, будет минус 15 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе осадков не ожидается, будет до минус 15 градусов мороза.

— В понедельник, 10 декабря в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет минус 13-15 градусов, к ночи опустится до минус 15-17 градусов, местами будет морозно до минус 22 градусов — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 12-17 градусов, ночная температура будет около минус 20-15 градусов, возможно понижение до минус 30 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают молооблачную погоду. Температура воздуха днем составит минус 14 градусов, к ночи опустится до минус 20 градусов. В последующие дни в городе сильных морозов не ожидается, дневная температура будет в пределах минус 10-11 градусов, также будет небольшой снег.

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