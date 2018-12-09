2018-12-09T18:03:16+03:00
Происшествия

Во всем виновата печка: в Новосибирске потушили пожар в частном доме, напугавший сибиряков

Дым от горящего здания был виден далеко за пределами Дзержинского района
Татьяна СОЛОВОВА
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Дым и пламя от горевшего дома напугали новосибирцев.Дым и пламя от горевшего дома напугали новосибирцев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сообщение о том, что на улице 1-ый Кирзавод горит частный дом и дым от пожара виден рядом с торговым центром, поступило в МЧС 9 декабря в 15.51 .

- Пожарные прибыли на место через восемь минут, - сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Площадь возгорания составила около 112 кв. метров, в тушении участвовали 13 человек.

Справиться с огнем пожарным оказалось непросто:

- Для бесперебойной подачи воды в очаг задействовали три автоцистерны, а также компрессорную станцию, при помощи которой заправляли кислородом баллоны для пожарных, - продолжают спасатели.

В итоге пламя удалось локализовать в 16.02, а полностью потушить в 18. 53.

- По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неправильного устройства печи и дымохода, - говорят в ведомстве.

В итоге огонь уничтожил крышу горевшего дома и кровля пристроенного гаража

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