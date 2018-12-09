2018-12-09T17:24:25+03:00
Звезды

Звезда сериала «Каменская» отпраздновал юбилей в Новосибирске

Александр Балуев сыграл в спектакле «Маскарад»
Татьяна СОЛОВОВА
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Александр Балуев (слева) вместе с директором новосибирского театра «Красный факел» . Фото: «Красный факел».Александр Балуев (слева) вместе с директором новосибирского театра «Красный факел» . Фото: «Красный факел».
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6 декабря актеру Александру Балуеву, полюбившемуся многим по сериалу «Каменская», фильму «Мусульманин», исполнилось 60 лет. И хотя в праздник получать подарки должен именинник, Александр Николаевич сделал подарок новосибирским зрителем: 9 декабря в театре «Красный факел» он сыграл Евгения Арбенина в спектакле «Маскарад».

- Я, наверное, каждый свой день рождения стараюсь быть в театре: это мое место, я чувствую себя здесь комфортно, уютно и на том месте, где я должен быть. Отдельно я никогда не праздную, - признался актер.

А после выступления актер принимал поздравления от первых лиц области и города, коллег, друзей и, конечно, от зрителей!

СПРАВКА «КП»

Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. В 1980 году закончил школу-студию МХАТ, однако широкая популярность к артисту пришла в 1995 году после выхода фильма «Мусульманин» (там артист сыграл брата главного героя).

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