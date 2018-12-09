Звезда сериала «Каменская» отпраздновал юбилей в Новосибирске
6 декабря актеру Александру Балуеву, полюбившемуся многим по сериалу «Каменская», фильму «Мусульманин», исполнилось 60 лет. И хотя в праздник получать подарки должен именинник, Александр Николаевич сделал подарок новосибирским зрителем: 9 декабря в театре «Красный факел» он сыграл Евгения Арбенина в спектакле «Маскарад».
- Я, наверное, каждый свой день рождения стараюсь быть в театре: это мое место, я чувствую себя здесь комфортно, уютно и на том месте, где я должен быть. Отдельно я никогда не праздную, - признался актер.
А после выступления актер принимал поздравления от первых лиц области и города, коллег, друзей и, конечно, от зрителей!
СПРАВКА «КП»
Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. В 1980 году закончил школу-студию МХАТ, однако широкая популярность к артисту пришла в 1995 году после выхода фильма «Мусульманин» (там артист сыграл брата главного героя).