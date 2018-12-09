«Сразу видно, в шашки играет»: девушка в клетчатых штанах рассмешила пассажиров новосибирского метро
Фото девушки с синими волосами, которая решилась проехать в подземке в клетчатых штанах, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Снимок необычной пассажирки развесилил пользователей соцсетей, и сейчас они шутят в комментариях кто во что горазд:
- Сразу видно: в шашки играет. Раз, два - и в дамках!, - веселятся одни.
- Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех, - юморят другие.
- Киберсибирск, - подкалывают третьи.
- Вау, вот это круто, вот это индивидуальность, вот это ответ серой массе, творчество, - подбадривают девушку четвертые.
- Вообще ничего необычного: кто из нас в юности не ходил как чудик, - считают пятые.
Но есть и те, которым образ девушки совершенно не понравился:
- Что ты такое? - спрашивают у девушки комментаторы.
- Одна сидит, всех распугал, чудище, - не стесняются в выражениях подписчики паблика.