«Сразу видно, в шашки играет»: девушка в клетчатых штанах рассмешила пассажиров новосибирского метро

9 Дек. 14:20 2018-12-09T14:20:35+03:00

Девушка в клетчатых штанах стала одной из необычных пассажирок метро. Фото: https://vk.com/subwaynsk.

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Фото девушки с синими волосами, которая решилась проехать в подземке в клетчатых штанах, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Снимок необычной пассажирки развесилил пользователей соцсетей, и сейчас они шутят в комментариях кто во что горазд:

- Сразу видно: в шашки играет. Раз, два - и в дамках!, - веселятся одни.

- Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех, - юморят другие.

- Киберсибирск, - подкалывают третьи.

- Вау, вот это круто, вот это индивидуальность, вот это ответ серой массе, творчество, - подбадривают девушку четвертые.

- Вообще ничего необычного: кто из нас в юности не ходил как чудик, - считают пятые.

Но есть и те, которым образ девушки совершенно не понравился:

- Что ты такое? - спрашивают у девушки комментаторы.

- Одна сидит, всех распугал, чудище, - не стесняются в выражениях подписчики паблика.