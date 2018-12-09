«Такой дым валит»: в Новосибирске горит частный дом

9 Дек. 13:30 2018-12-09T13:30:17+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, помощь пожарных понадобилась в Дзержинском районе: там загорелся частный дом.

- Огнём охвачены дом и гараж с автомобилем внутри. Жильцы дома, как рассказал читатель, успели выйти на улицу, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Новосибирцы, которые стали очевидцами ЧП, и просто неравнодушные сибиряки делятся своими эмоциями в соцсетях:

- Сейчас шли с детьми,такой дым валит, - пишут одни.

- Пожар произошел ближе к остановке Ломоносова, - уточняют другие.

- Нет ничего страшнее пожара: сама два пожара пережила, - сочувствую погорельцам третьи.

- Завтра придут к нему, предложат землю продать, - предполагают четвертые.

- Там языки огня, - описывают текущую ситуацию пятые.

Теперь причины возгорания в ближайшее время предстоит выяснить специалистам.