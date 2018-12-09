«Такой дым валит»: в Новосибирске горит частный дом
В воскресенье, 9 декабря, помощь пожарных понадобилась в Дзержинском районе: там загорелся частный дом.
- Огнём охвачены дом и гараж с автомобилем внутри. Жильцы дома, как рассказал читатель, успели выйти на улицу, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Новосибирцы, которые стали очевидцами ЧП, и просто неравнодушные сибиряки делятся своими эмоциями в соцсетях:
- Сейчас шли с детьми,такой дым валит, - пишут одни.
- Пожар произошел ближе к остановке Ломоносова, - уточняют другие.
- Нет ничего страшнее пожара: сама два пожара пережила, - сочувствую погорельцам третьи.
- Завтра придут к нему, предложат землю продать, - предполагают четвертые.
- Там языки огня, - описывают текущую ситуацию пятые.
Теперь причины возгорания в ближайшее время предстоит выяснить специалистам.