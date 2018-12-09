Новосибирец в одних трусах сбежал из машины «Скорой помощи» и бросился под колеса иномарки
Поздно вечером в пятницу, 9 декабря, новосибирцы, которые были в Калининском районе, стали очевидцами того, как полицейские задерживали неадекватного пациента.
- Этот мужчина выпрыгнул из машины «Скорой помощи»,: в тот момент на нем из одежды было лишь нижнее бельё, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Потом он и вовсе бросился под колёса кроссовера Toyota RAV4. Как рассказал читатель, беглецом являлся наркоман.
Водитель иномарки пожалел сибиряка: посадил его в свою машину, чтобы почти голый мужчина дожидался приезда врачей в тепле. Но не тут-то было.
- Буян начала пинать автомобиль изнутри и метаться по машине, а перед приездом сотрудников полиции и врачей успел нагадить прямо в автомобиле, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»
Буйный пациент в одних трусах сбежал из машины «Скорой помощи» и бросился под колеса иномарки.